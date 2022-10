ORDINANZA VIABILITA’ PER RIFARE ALCUNE STRADE DI SANT’ELIA

Ordinanza viabilità per rifacimento strade quartiere Sant’Elia

Si informa che le seguenti strade del quartiere Sant’Elia, dalle ore 7 alle ore 18 a partire dal giorno 10 ottobre e sino al 10 novembre 2022, saranno interessate dal rifacimento del manto stradale:

– via A. Soldati (da largo Dal Bon a innesto con via B.Cellini);

– via Bramante (da via Severini a via Soldati);

– via Balla (da via Caduti di Via Fani a via De Nittis);

– via Fontanesi (da via Modigliani a via Caduti di Via Fani);

– via Tosi (da via Modigliani a via De Nittis);

– via De Nittis (da piazza Raffaello a via Mantegna).

Nelle suddette vie è stato disposto, con ordinanza dirigenziale, il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli con previsione di rimozione, in virtù del restringimento della carreggiata, con istituzione del senso unico alternato. Sarà possibile la chiusura temporanea di tratti stradali per eventuali esigenze dei lavori.