Ordine Avvocati – Il Comitato Pari Opportunità esprime solidarietà all’avv. Resta

Il Comitato per le Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Brindisi esprime piena solidarietà

alla Collega e Consigliera Comunale, Avv. Giusy RESTA, per le gravi offese ricevute durante la seduta

del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica (Br) del 28 gennaio u.s..

In disparte da ogni valutazione ulteriore politica, il C.P.O. stigmatizza il contenuto delle offese rivolte alla

Collega, per come apprese dagli organi di stampa, offese che nulla hanno a che vedere con l’attività

istituzionale svolta, e risultano certamente contrarie ad ogni forma di civile interlocuzione.

Il C.P.O., nello svolgimento delle proprie funzioni, auspica che, ad ogni livello, ed in particolare nelle sedi

istituzionali, prevalga, sempre e comunque, la cultura del rispetto e del reciproco ascolto.