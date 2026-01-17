Ordine Commercialisti – Barbara Branca rieletta Presidente

La dott.ssa Barbara Branca è stata rieletta Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Brindisi. Ecco cosa scrive sulla sua pagina facebook:

Semplicemente, GRAZIE!

La grande partecipazione al rinnovo del Consiglio del nostro Ordine è stata un segno tangibile di quanto la nostra comunità professionale sia viva, attenta e profondamente legata al territorio di Brindisi. Essere stata confermata, con una partecipazione così ampia, alla guida del Consiglio è per me un onore autentico, che accolgo con un forte senso di responsabilità verso tutte le Colleghe e tutti i Colleghi. Grazie per la fiducia accordata alla nostra squadra: un segno prezioso della stima e del sostegno di tante professioniste e tanti professionisti.Un pensiero speciale va ai consiglieri uscenti.Il percorso meraviglioso costruito insieme è un patrimonio che custodiamo con gratitudine: fatto di impegno, dedizione e di una visione condivisa che continuerà a ispirarci. A loro va un grazie profondo e affettuoso.Adesso è il momento di guardare avanti.Perché il futuro lo costruiamo adesso, insieme.Con ascolto, con passione e con la determinazione di rafforzare il ruolo dell’Ordine e valorizzare la nostra professione nel territorio che amiamo.Ripartiamo unite e uniti, con entusiasmo e responsabilità.Ogni passo fatto insieme rende più forte tutta la nostra comunità.