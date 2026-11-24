BRINDISI – Il dott. Domenico Rogoli, biologo nutrizionista e presidente della Fondazione Dieta Mediterranea, è stato eletto consigliere nel nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata. Con questo risultato, Rogoli diventa l’unico rappresentante per l’intera provincia di Brindisi all’interno dell’organo di governo interregionale.

L’elezione rappresenta un importante riconoscimento professionale e territoriale per il comprensorio brindisino, che potrà così contare su una voce diretta e autorevole ai tavoli decisionali dell’Ordine.

«Desidero ringraziare di cuore tutti i colleghi che mi hanno accordato la loro fiducia – dichiara il neo-consigliere Domenico Rogoli –. Un ringraziamento particolare va alla presidente Elvira Tarsitano, punto di riferimento della lista “Noi Biologi Puglia e Basilicata”, che per tutti noi rappresenta una guida fondamentale per competenza, visione e sensibilità umana. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità ed entusiasmo, consapevole del valore che la provincia di Brindisi esprime nel campo della biologia, della salute e della tutela ambientale».

Il mandato di Rogoli si concentrerà sul rafforzamento del legame tra la professione del biologo e i bisogni reali della comunità, portando in Consiglio anche l’esperienza maturata alla guida della Fondazione Dieta Mediterranea sui temi della prevenzione, della corretta alimentazione e degli stili di vita sani.

«Il nostro obiettivo primario – conclude Rogoli – sarà avvicinare sempre di più la figura del biologo ai cittadini, per contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita, della salute pubblica e della sostenibilità nei nostri territori. Sarò un punto di ascolto costante per tutti i colleghi della provincia di Brindisi e per le istituzioni locali».