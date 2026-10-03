Ordine dei Periti Industriali di Brindisi: riconoscimento ai professionisti con oltre quarant’anni di iscrizione all’Albo

Il nuovo Consiglio Direttivo apre il mandato 2026-2030 rendendo omaggio alla storia della categoria

Presso la sede dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brindisi si è svolto un incontro dedicato agli iscritti e, in particolare, ai professionisti che hanno superato i quarant’anni di appartenenza all’Albo. Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto per il mandato 2026-2030 e guidato dal presidente Vincenzo Morra, ha voluto aprire il proprio percorso con un momento di riconoscimento rivolto a Vito Conenna, Salvatore Sergio e Lucio Argentieri, premiati per la lunga appartenenza all’Ordine e per il contributo offerto nel corso degli anni alla professione e al territorio.

Un gesto volto a valorizzare l’esperienza, la competenza e il patrimonio professionale costruito nel tempo dagli iscritti, nella convinzione che la storia della categoria rappresenti una base importante su cui costruire anche il futuro dell’Ordine. L’incontro ha inoltre rappresentato un’occasione di confronto con gli iscritti e di condivisione delle principali linee di lavoro del nuovo Consiglio Direttivo.

Il nuovo Consiglio ha ribadito la volontà di rafforzare il dialogo con gli iscritti, valorizzare le competenze professionali e consolidare il ruolo dei Periti Industriali nel tessuto economico e sociale del territorio brindisino.