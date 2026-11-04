Ordine dottori commercialisti e Inps – Firmato protocollo d’intesa

ODCEC BRINDISI E INPS: FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA

È il primo accordo sottoscritto in Puglia nel 2026 tra una Direzione Provinciale INPS e un Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Brindisi, 3 novembre 2026 – È stato sottoscritto oggi, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, il Protocollo d’Intesa tra l’ODCEC Brindisi e la Direzione Provinciale INPS di Brindisi, un accordo che rafforza il dialogo istituzionale e la collaborazione operativa tra le due realtà nell’interesse dei professionisti, delle imprese e dei cittadini.

L’intesa, prima nel suo genere in Puglia nel corso del 2026, rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di costruzione di rapporti sempre più efficaci tra l’Istituto previdenziale e i Commercialisti, interlocutori qualificati che quotidianamente assistono imprese e contribuenti nella gestione degli adempimenti previdenziali e contributivi.

La firma del Protocollo è avvenuta nell’ambito del tavolo tecnico “INPS: Novità e aspetti operativi”, promosso dall’ODCEC Brindisi e dalla Direzione Provinciale INPS di Brindisi, occasione di confronto diretto sulle principali novità normative e procedurali.

L’accordo mira a favorire la creazione di canali di comunicazione strutturati e dedicati, a migliorare i tempi e le modalità di interlocuzione tra professionisti e uffici INPS, nonché a promuovere iniziative congiunte di approfondimento e aggiornamento professionale.

«Questo Protocollo rappresenta molto più di una firma formale», dichiara la Presidente dell’ODCEC Brindisi, Barbara Branca. «È la concreta testimonianza della volontà comune di costruire un modello di collaborazione stabile e orientato alla soluzione delle problematiche operative che i professionisti affrontano quotidianamente. Il confronto diretto con l’INPS costituisce un valore aggiunto fondamentale per rendere più efficienti i processi amministrativi e garantire servizi sempre più efficaci a imprese e cittadini.»

«Come Ordine», prosegue la Presidente, «riteniamo strategico investire nei rapporti istituzionali che producono risultati concreti per gli iscritti. La sottoscrizione di questo protocollo conferma la centralità del ruolo dei Commercialisti quali interlocutori qualificati della Pubblica Amministrazione e segna l’avvio di un percorso di collaborazione destinato a consolidarsi nel tempo.»

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi esprime il proprio ringraziamento alla Direzione Provinciale INPS di Brindisi, al Direttore Provinciale Dottssa Anna Alviti e a tutti i funzionari coinvolti per la disponibilità e la proficua collaborazione che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato istituzionale.