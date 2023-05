ORDINE FARMACISTI – DOMANI LA FESTA DELLA PROFESSIONE

Festa della Professione 2023

Domenica 14 maggio presso Palazzo Roma in Ostuni avrà luogo la tradizionale Festa della Professione

organizzata dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi.

Nel corso della manifestazione, momento da sempre molto atteso e sentito dall’intera comunità

professionale brindisina, saranno consegnati gli attestati di benemerenza ai farmacisti che hanno raggiunto

il traguardo dei 40, 50 e 60 anni di iscrizione all’Albo; “conferendo – come ha dichiarato il Presidente

dell’Ordine Dott. Antonio Di Noi – un giusto tributo a chi si è speso per molti anni al servizio della collettività,

spesso in modo silenzioso”.

Nell’occasione saranno consegnate anche le pergamene di benvenuto ai neoiscritti all’Ordine dei Farmacisti.

Nel corso della manifestazione, che vedrà la partecipazione del Vicepresidente della F.O.F.I e Presidente della

Fondazione Cannavò, Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, si terrà una lectio magistralis sul tema “Autonomia

differenziata e tutela della salute” da parte del Prof. Vincenzo Tondi della Mura, ordinario di diritto

costituzionale dell’Università del Salento e componente del Comitato Tecnico per la determinazione dei LEP.

Di seguito i farmacisti premiati:

TARGA D’ONORE

Giuseppe Conte (60 anni)

Paolo Perrino; Maria Rita Fortuna (56 anni)

INSIGNITI DELLA BENEMERENZA PER I 50 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE

Vito Corsa, Anna De Franciscis

INSIGNITI DELLA BENEMERENZA PER I 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE

Carla Lamendola, Maria Pompea Lamendola, Teresa Cofano, Rosaria Epifani, Natalia Colucci, Elena Ponzio,

Silvia Capozza, Giuseppe De Nitto, Giuseppe Cecere, Pietro Pomes, Claudio L’Abbate, Angelo Recchia, Vito

L’Abbate, Vincenzo Altavilla, Antonio Aniceto, Filomena Galatola, Giovanna Urso.