Ordine Farmacisti Brindisi, ‘Profondo cordoglio per la morte del dottor Giovanni Quarta: è stato pioniere dell’ematologia moderna’

L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Giovanni Quarta, figura di altissimo profilo umano e scientifico, medico illustre e pioniere dell’ematologia moderna.

Con la scomparsa del dottor Quarta, la sanità e l’intera comunità del territorio perdono un punto di riferimento fondamentale: un professionista che ha tracciato nuove strade nella diagnosi e nella cura, unendo sempre l’eccellenza professionale a una rara e profonda empatia nei confronti dei pazienti. La sua vita è stata un costante ed esemplare impegno al servizio del prossimo, profuso con generosità sia nella professione medica sia nel campo del volontariato e della solidarietà.

«L’intera comunità professionale – sottolinea il presidente dell’Ordine Antonio Di Noi – desidera esprimere i più sentiti sentimenti di vicinanza alla famiglia del dottor Quarta, ai suoi cari e all’Ail di Brindisi di cui è stato co-fondatore e illustrissimo rappresentante. Il suo contributo pionieristico allo sviluppo dell’ematologia e la sua instancabile dedizione verso chi soffre resteranno una preziosa eredità morale e professionale per tutti gli operatori del mondo della salute».