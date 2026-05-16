Ordine Ingegneri – Riconfermata la fiducia al Presidente Cosimo Pescatore e alla sua squadra

Si sono concluse nella mattinata di oggi, sotto la supervisione del notaio Roberto Braccio, le operazione di spoglio per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi per il quadriennio 2026-2030.

L’esito delle urne consegna un risultato che premia l’operato del Presidente e della maggioranza uscente, con la lista “Continuità e Futuro per il Territorio” che ha ottenuto l’elezione di 9 consiglieri su 11 candidati.

Di rilievo è il risultato dell’affluenza pari a 704 votanti.

Un’affermazione ampia costruita sulla continuità amministrativa e sulla compattezza della squadra, che consentirà di proseguire il lavoro svolto negli ultimi quattro anni dai consiglieri uscenti, per costruire un Ordine sempre più vicino agli iscritti, soprattutto ai più giovani, e sempre più punto di riferimento per le istituzioni locali, nelle tematiche cruciali come la transazione ecologica, tutela del territorio, sicurezza e digitalizzazione.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato al voto e che hanno accordato la loro fiducia alla nostra squadra – dichiara il presidente Cosimo Pescatore – il risultato ottenuto rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto una forte responsabilità verso tutta la comunità professionale degli ingegneri brindisini”.

Sono stati eletti i seguenti consiglieri: Cosimo Pescatore, Elisa Caramia, Giuditta Moro, Cosimo Trabacca, Luca Vergine, Maria Giannotto, Fernando dell’Anna, Carmelo Sportillo, Giandomenico Savoia, Roberto Melpignano per la sezione A e Francesca Sasso per la sezione B.