Ordine Psicologi – Vince “AltraPsicologia Puglia”. In Consiglio le brindisine Cafarella e Carbonara

10 Febbraio 2025 – Elezioni dell’ordine per il quadriennio 2025 – 2029. A ottenere il maggior numero di consensi è la lista di AltraPsicologia Puglia.

Durante la giornata di Lunedì 10 Febbraio, dopo la chiusura ufficiale delle votazioni alle ore 18:30, è avvenuto lo spoglio dei voti che ha visto la vittoria della lista di AltraPsicologia Puglia, che ha così ottenuto la maggioranza nel nuovo consiglio dell’Ordine degli Psicologi pugliesi.

Tra i 15 professionisti eletti che guideranno l’ordine regionale per il prossimo quadriennio, i 9 candidati ed eletti in toto della lista AP, in ordine di voti, sono: Alessandro Taurino, Victor Laforgia, Omar Carlo Gioacchino Gelo, Giuseppe Vinci, Donata Loiacono, Francesca Cafarella, Maria Carbonara, Amalia Quotta, Paola Pagano.

“Una grande vittoria la nostra – dichiarano i membri eletti – soprattutto significativa dopo tanti anni di battaglia e il conseguente commissariamento. Finalmente torna un consiglio eletto in Puglia!”

Le quattro giornate di votazione hanno registrato una partecipazione del 39,14% degli aventi diritto al voto, ovvero 2758 votanti su un totale di 7045 elettori.

“Un numero cospicuo rispetto al totale – continuano gli psicologi e le psicologhe di AP– che, tuttavia, ci ha portato a un grande risultato!”.

I nuovi rappresentanti avranno un ruolo chiave nel rilancio della professione; dovranno affrontare e ampliare la formazione su temi fondamentali quali la tutela della figura dello psicologo, la valorizzazione della formazione continua e il potenziamento del supporto psicologico nelle scuole e nelle strutture sanitarie. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla diffusione del benessere psicologico nelle comunità, un obiettivo ancora più rilevante dopo la pandemia, che ha avuto un forte impatto sulla salute mentale di molte persone. Con l’insediamento del nuovo Consiglio, le psicologhe e gli psicologi pugliesi si apprestano a inaugurare un periodo di rinnovamento, pronti a fronteggiare le sfide future della professione e della società.

Concludono i consiglieri eletti della squadra AP Puglia: “Diciamo un enorme grazie a tutti i colleghi e le colleghe pugliesi che vogliono crescere, cambiare e costruire un futuro più solido e che per questo ci hanno dimostrato il loro sostegno. Questa vittoria non è solo nostra, ma di tutta la comunità professionale che crede in un ordine trasparente e vicino ai propri iscritti. Ci aspetta sicuramente un grande lavoro. Ma saremo grati e felici di farlo, seguendo i valori della serietà e della trasparenza, che speriamo contraddistinguano il nostro operato da quello passato.”.