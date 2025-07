Ordine pubblico a Francavilla – Oggi si è riunito il “Comitato”

Nella mattinata odierna si è tenuta, presso la Sala Consiliare di Castello Imperiali del Comune di Francavilla Fontana, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Luigi Carnevale, finalizzata a fare il punto della situazione relativamente all’ordine ed alla sicurezza pubblica nel territorio comunale alla luce degli episodi criminosi recentemente noti alla cronaca.

Al vertice hanno preso parte oltre al Sindaco del Comune di Francavilla Antonello Denuzzo, ai Consiglieri comunali ed ai vertici delle Forze dell’Ordine, anche il Vicepresidente della Provincia Antonella Vincenti ed il Vicepresidente della Commissione Antimafia Onorevole Mauro D’Attis.

I presenti hanno espresso grande apprezzamento e gratitudine per la pronta risposta delle autorità competenti e per la presenza del consesso direttamente presso il Comune, segno tangibile di sensibilità istituzionale oltre che di attenzione e vicinanza concreta dello Stato alla cittadinanza, fortemente scossa per i fatti criminosi verificatisi di recente.

In apertura dei lavori, il Prefetto ha invitato tutti i presenti ad osservare e dedicare un minuto di silenzio in memoria del Brigadiere Carlo Legrottglie, tragicamente caduto nell’adempimento del proprio dovere.

Il Prefetto ha poi sottolineato la necessità di tenere alta l’attenzione e di assicurare la presenza massiccia di personale a presidio della sicurezza del comune di Francavilla proseguendo in un’azione coordinata, finalizzata a favorire una circolarità informativa volta a consentire una sempre più efficace modulazione delle azioni sia sul piano della prevenzione che della repressione.

Il Sindaco ha evidenziato come l’Amministrazione comunale sia costantemente impegnata nell’opera di promozione di iniziative volte a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini, investendo nel potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, nelle politiche sociali, abitative e nel recupero di spazi destinati a progetti culturali. Cionondimeno, il primo cittadino ha ribadito la necessità di garantire la costante presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio comunale, confermando la piena collaborazione del personale della Polizia Locale, che pur in carenza di adeguato organico, ben conosce le aree di maggiore criticità del territorio cittadino e che opera costantemente a presidio dell’intera comunità.

Hanno fatto seguito vari interventi dei Consiglieri di maggioranza ed opposizione che, nell’apprezzare l’impegno profuso dalle Istituzioni statali, hanno rimarcato l’importanza di intercettare per tempo situazioni di disagio sociale e devianza giovanile, sottolineando la necessità di una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio comunale.

L’Onorevole D’Attis ha ribadito il proprio impegno e supporto alle Istituzioni ed alla comunità locale ed ha segnalato come il lucroso business del traffico di sostanze stupefacenti sia alla base di molti episodi criminosi.

Nel corso della riunione, il Comitato ha concordato sulla necessità di mantenere alta l’attenzione, di monitorare l’evoluzione della situazione e di adottare ulteriori provvedimenti qualora dovessero rendersi necessari.

In conclusione dei lavori, nel manifestare apprezzamento per gli spunti emersi e nell’evidenziare come l’intero Consiglio Comunale si sia fatto interprete di un comune sentire con grande spirito di responsabilità e per il tramite di una accurata analisi dei fenomeni criminosi più diffusi, il Prefetto ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio improntati alla massima visibilità, secondo una pianificazione che verrà condivisa dal Questore nell’ambito di appositi tavoli tecnici.

Pur escludendo al momento l’ipotesi di costituzione di un Commissariato di P.S. presso il medesimo comune, il Prefetto ha inoltre reso noto che si lavorerà per garantire interventi strutturali di rinforzo degli organici dei presidi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza già esistenti, nell’ottica di garantire mirate e più efficaci strategie di prevenzione e contrasto di ulteriori episodi criminosi.