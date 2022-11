ORDINE PUBBLICO DI FASANO – SVOLTASI RIUNIONE TECNICA DI COORDINAMENTO

Analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del comune di Fasano.

Si è svolta stamane la riunione tecnica di coordinamento interforze, convocata dal Prefetto Bellantoni a seguito di alcuni episodi criminosi che si sono verificati, di recente, nel Comune di Fasano.

Alla riunione hanno preso parte i Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Vice sindaco di Fasano ed il Comandante della Polizia Locale.

Nel corso dell’ incontro è stata analizzata la complessiva situazione di quel comune, continuamente all’attenzione del Prefetto e delle Forze dell’Ordine nelle riunioni tecniche di coordinamento svoltesi anche nei mesi scorsi, all’esito delle quali sono stati intensificati i servizi di prevenzione sia durante la stagione estiva, che nei fine settimana durante i quali si registra un maggior flusso di persone.

L’analisi dell’andamento degli eventi criminosi, secondo la lettura concorde emersa al tavolo, conferma uno stabile andamento della criminalità ancora in flessione, pari a circa il 6% comparando i dieci mesi del corrente anno con analogo periodo dell’anno 2021.

Il Prefetto ha sottolineato, comunque, la necessità di continuare a mantenere alta l’attenzione e di proseguire in una azione coordinata, finalizzata a utilizzare le risorse territoriali presenti per la predisposizione dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, con il concorso della Polizia Locale, che, come precisato dall’Amministrazione, ha già in atto una intensificazione dei servizi .

Nel dare atto del dispiegamento di servizi specifici da parte dei presidi della Compagnia Guardia di Finanza con particolare riguardo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e di quelli della Compagnia Carabinieri a più ampio raggio, il Prefetto ha confermato che, in vista del periodo natalizio, verranno rimodulate le azioni di intervento anche con l’impiego dei reparti speciali delle Forze di Polizia, per programmare, non solo a Fasano, ma in tutta la provincia dei servizi mirati di controllo del territorio.

Il Vicesindaco da parte sua ha espresso particolare apprezzamento per l’ attenzione riservata alla comunità fasanese, assicurando la fattiva e necessaria collaborazione dell’Amministrazione locale con le Forze di Polizia, con l’impegno di portare a compimento, una volta ottenuto il finanziamento dal Ministero dell’Interno, del potenziamento degli impianti di videosorveglianza, già positivamente vagliato dal CPOSP e con la sensibilizzazione della cittadinanza alla denuncia degli episodi criminosi.