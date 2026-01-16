Ordine Tecnici Radiologia – Eletto il nuovo consiglio regionale



L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Brindisi rivolge i più sentiti e autorevoli auguri di buon lavoro al Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, esprimendo profonda stima per il suo profilo politico-istituzionale, per la visione di governo espressa e per il senso di responsabilità con cui è chiamato a guidare la Regione Puglia in una fase complessa e strategica per il futuro della comunità regionale.

Allo stesso modo, l’Ordine esprime particolare apprezzamento e fiducia nei confronti dell’Assessore regionale Donato Pentassuglia, per l’esperienza istituzionale maturata, per la conoscenza dei territori e per l’attenzione dimostrata nel corso del suo percorso pubblico verso le politiche orientate alla tutela della salute, al benessere della persona e alla coesione sociale. Al nuovo Consiglio regionale e all’intera Giunta regionale rivolgiamo i nostri migliori auspici di proficuo lavoro nell’interesse generale dei cittadini pugliesi.

L’Ordine TSRM PSTRP di Brindisi rappresenta, a livello provinciale, un ampio e articolato sistema di professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, impegnate quotidianamente nei diversi contesti assistenziali pubblici e privati accreditati, concorrendo in modo essenziale alla presa in carico globale dell’assistito lungo l’intero percorso di salute: dalla prevenzione alla diagnosi, dalla cura alla riabilitazione, in una logica di integrazione multiprofessionale, appropriatezza e centralità della persona.

Nell’ambito delle politiche sanitarie e socio-sanitarie regionali, riteniamo fondamentale che le scelte di programmazione e governo sappiano valorizzare pienamente il ruolo e le competenze delle professioni sanitarie, riconoscendone il contributo strategico e favorendone il coinvolgimento nei processi decisionali, quale elemento imprescindibile per garantire servizi efficaci, sostenibili e rispondenti ai reali bisogni della popolazione.

L’Ordine TSRM PSTRP di Brindisi conferma la propria piena disponibilità a un confronto istituzionale costante, leale e costruttivo con la Presidenza della Regione Puglia, con l’Assessorato regionale competente e con l’intera Giunta regionale, mettendo a disposizione competenze professionali, esperienza territoriale e capacità di proposta, nell’esclusivo interesse della tutela della salute pubblica e del benessere dei cittadini pugliesi.

Con rinnovata stima e fiducia nell’azione delle Istituzioni regionali, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro.

Il Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Brindisi