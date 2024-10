Ordini professionali e Intelligenza artificiale, un evento il 18 ottobre nell’Autorità portuale

“Ordini professionali e Intelligenza artificiale in sinergia: strumenti, strategie e innovazione digitale per i professionisti sanitari” è il titolo di un congresso scientifico patrocinato dalla Asl in programma il 18 ottobre, dalle 8.30, nella sala conferenze dell’Autorità portuale, a Brindisi.

La responsabile scientifica dell’evento è Domenica Argese, coordinatrice dell’area tecnica delle Professioni sanitarie della Asl.

Dopo la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti, ci saranno i saluti istituzionali del direttore della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, del direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, del direttore amministrativo Loredana Carulli, del presidente della Provincia Toni Matarrelli e del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, oltre a quelli dei presidenti degli ordini coinvolti.

Durante i lavori si parlerà delle applicazioni dell’AI nella salute, del suo utilizzo per i professionisti sanitari, dei vantaggi di una piattaforma digitale in Radiologia, dell’intelligenza artificiale in ambito infermieristico. Inoltre, verranno affrontati i temi del ruolo dell’AI in Radiologia e degli altri aspetti teorici e pratici del suo uso in Sanità. Interverranno alcuni dei professionisti della Asl che in questi mesi hanno avuto modo di affrontare e approfondire le sfide e le implicazioni dell’uso dell’Intelligenza artificiale nella pratica quotidiana delle professioni sanitarie.