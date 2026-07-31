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Ore 8.00 – Il Cup del “Di Summa” ancora chiuso. Tanti anziani in fila dalle 7…

In altri momenti il ritardo di mezzora dell’apertura di un ufficio pubblico sarebbe passato in cavalleria, ma d’estate questo non può e non deve avvenire, soprattutto se si tratta di un ufficio attraverso cui si erogano servizi sanitari. Stamattina, così come segnalato da nostri lettori, il Cup del “Di Summa” alle ore 8 era ancora chiuso, quando invece normalmente alle 7.30 è già aperto. Purtroppo ad attendere c’erano tanti anziani che erano lì già dalle sette nel tentativo di sbrigarsi per poi tornare a casa prima del caldo torrido.

Si tratta di una esigenza che nessuno può e deve trascurare perché parlaimo di gente fragile.

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