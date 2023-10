OREFICE ELETTO VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE

Si è tenuto in Roma il 13 ottobre u.s., nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto alla

Camera dei Deputati, il Convegno Nazionale A.N.C.U.P.M. dal titolo “Polizia Locale e Sicurezza

Urbana. Modifiche alla legge 65/86 o nuova legge?”.

Nei lavori si è fatto il punto sulla auspicata riforma della datata legge n. 65 del 1986, oramai

non più al passo con i tempi. L’evidente incremento dei compiti delle Polizie Locali – che vedono

sempre più depauperare gli organici – con il loro coinvolgimento non solo nei tradizionali compiti di

sicurezza stradale, polizia amministrativa, edilizia e ambientale, ma anche nella sicurezza urbana

(controllo del territorio, sgomberi delle occupazioni abusive, vigilanza nei campi nomadi, etc.) e le

sempre maggiori deleghe dell’Autorità Giudiziaria nei più variegati ambiti, impongono

l’attribuzione al personale di P.L. dei relativi strumenti e poteri e delle medesime tutele del

personale delle Forze di Polizia statali.

Solo con l’approvazione del nuovo quadro ordinamentale, le Polizie locali potranno

garantire un efficiente apporto alla sicurezza urbana, bene comune essenziale e irrinunciabile, non

solo degli Enti locali, ma dell’intero Paese.

I lavori, coordinati dal Presidente Nazionale ANCUPM Diego Porta, hanno visto la

partecipazione dell’On.le Simonetta Matone, dell’Assessore di Roma Capitale Andrea Catarci, di

Francesco Bucci dell’Assessorato alla Polizia locale e Sicurezza urbana della Regione Lazio,

nonché del Prefetto Claudio Sgaraglia, Capo del DAIT del Ministero dell’Interno. Presente anche il

Vice Capo della Polizia di Stato Prefetto Stefano Gambacurta.

Successivamente i Comandanti delle Polizie Locali di Roma (Ugo Angeloni), Venezia

(Marco Agostini), Napoli (Ciro Esposito), Bari (Michele Palumbo) e Catania (Stefano Sorbino)

hanno illustrato le loro esperienze di Comandanti nelle grandi città, commentando anche le possibili

proposte di modifica della legge 65/86.

Ulteriori interventi dei relatori hanno riguardato la tutela della vittima nel Codice Rosso

(Avv. Vincenza Saltarelli) e la protezione dati personali (Dr. Stefano Donati).

Don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera Don Giustino, ha illustrato la “Pastorale della

Legalità”, finalizzata a esortare le persone ad abbandonare comportamenti illeciti.

Momento simpatico ha costituito l’intervento di Giancarlo Magalli, Ten. Col. Onorario della

P.L. di Roma Capitale, che ha sottolineato l’importanza dell’ascolto dei comandanti da parte dei

decisori politici per addivenire alla indifferibile riforma.

Particolarmente toccante è stata la consegna del Premio Francesco Andreotti, conferito, alla

memoria, a Massimo Boscolo, agente motociclista della P.L. di Padova che due anni fa è scomparso

in seguito ad un incidente mentre era in servizio per scortare una gara di handbike. I lavori si sono

conclusi con il premio, giunto alla terza edizione, intitolato al compianto Presidente Onorario Felice

Serra, per la migliore operazione al Corpo di P.L. di Napoli, consegnato al Cap. Antonio Muriano e

agli Agenti Francesco Giuseppe Pandolfo e Daniele Papi per aver salvato la vita ad un bambino in

difficoltà.

Nel pomeriggio si è svolta una partecipata Assemblea nazionale, durante la quale è emerso

un forte bisogno di rilancio del sodalizio e, tramite questo, delle azioni finalizzate a fare crescere la

categoria, in particolare nei ruoli dei Comandanti e Ufficiali delle Polizie Locali. L’assemblea,

infine, ha rinnovato, per acclamazione, le cariche degli organi, come segue:

PRESIDENTE NAZIONALE PORTA DIEGO

VICE PRESIDENTE OREFICE ANTONIO

SEGRETARIO GENERALE DONATI STEFANO

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DE PINTO MAURO LEONARDO

CONSIGLIERE NAZIONALE AIELLO VINCENZO

BORTONE PIETRO

RUPPI GABRIELE

SICA ROSARIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI POMPO LORENZO

IANNOTTA VINCENZO

LICCIARDELLO ALFIO

MUMOLO MICHELE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI CASTELLONE ALFONSO

CATALOGNA ALDO

MODUGNO ANTONIO