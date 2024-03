È stata organizzata una raccolta fondi per l’acquisto di un Ecografo Digitale all’avanguardia per l’ambulatorio di Senologia ASL di Via Dalmazia, Brindisi. Il progetto, a cura della Fondazione Tonino Di Giulio e del CSV di Brindisi-Lecce, in collaborazione con la Rete delle Associazioni Onco-Ematologiche, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Brindisi. L’ecografo può essere uno strumento utile al fine di incentivare la prevenzione, perché “La prevenzione oncologica, opportunamente applicata, può essere più efficace di qualsiasi terapia- Dr. Tonino Di Giulio”. È importante sostenere la raccolta-fondi per l’acquisto di un Ecografo LOGIQ S8 XDclear 2.0+ perché fondamentale per la prevenzione del tumore al seno, per tutta la provincia e non solo. Ci sono già state delle importanti partecipazioni alla raccolta, ma serve ancora tanto impegno e coinvolgimento da parte di tutti. I primi ringraziamenti, per le donazioni ricevute, vanno al Comune di Oria, alla Società Cooperativa Sociale “Senza Confini” e ad alcuni privati cittadini. È dovere di tutti supportare i medici e il personale sanitario che lavorano sempre con tanta professionalità. L’obiettivo è di arrivare a 40.000 euro e si spera di raggiungerlo al più presto possibile. Lo stato delle donazioni sarà aggiornato costantemente. Una bellissima iniziativa per sensibilizzare sulla prevenzione perché è assolutamente importante anticipare al massimo la diagnosi, dato che una diagnosi precoce può agevolare il modo in cui affrontare la malattia. È necessario sottoporsi con regolarità agli screening oncologici. “Domani 8 marzo ricordiamo la Giornata Internazionale della Donna. Per sottolineare maggiormente i diritti acquisiti e quelli ancora da perfezionare, rivolgo un invito ai papà, mariti, compagni, fratelli, figli, a “regalare” alle donne di famiglia qualcosa di particolare: una donazione per l’acquisto di un Ecografo sensibilissimo per l’ambulatorio senologico di Via Dalmazia- prof.ssa Raffaella Argentieri (Fondazione Tonino Di Giulio)”. Anna Consales