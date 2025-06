Oria cerca il volto di Federico II per il Corteo Storico e il Palio: aperte le candidature fino al 30 giugno

Torna uno degli appuntamenti storici e folkloristici più attesi del Sud Italia: il suggestivo Corteo Storico di Federico II, giunto alla sua 58esima edizione, e che insieme al Torneo dei Rioni e a tutti gli eventi del Palio di Oria animerà la città federiciana dal 31 luglio all’11 agosto 2025. E in occasione proprio dello stesso Corteo, anche quest’anno, un’opportunità unica attende appassionati di storia, teatro e rievocazione: diventare il nuovo volto di Federico II di Svevia.

La Pro Loco di Oria è alla ricerca di un uomo, residente in Italia, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con attitudine alla recitazione, portamento regale e disponibilità a cavalcare scortato da uno scudiero. Un ruolo simbolico e centrale, quello dell’Imperatore, che guiderà il corteo composto da più di seicento figuranti vestiti in abiti d’epoca, come cavalieri, dame, armigeri, danzatrici del ventre, compagnie d’Arme, giullari e sbandieratori, attraversando le vie del centro storico di Oria, in una delle rievocazioni medievali più affascinanti d’Italia.

Le candidature sono aperte fino al 30 giugno 2025 e possono essere inviate tramite il form online disponibile al seguente link: www.paliodioria.net/candidatura-federico-ii

Un tuffo nel Medioevo imperiale

Il Corteo Storico di Federico II, in programma sabato 9 agosto, rievoca l’arrivo dell’imperatore svevo nella città di Oria nel 1225, in occasione dell’incontro con la sua futura sposa Jolanda di Brienne. La manifestazione, nata nel 1967, richiama ogni anno migliaia di visitatori e appassionati da tutta Italia, offrendo un’esperienza immersiva nella vita medievale del XIII secolo.

Tra gli eventi più attesi c’è anche il Torneo dei Rioni, in programma domenica 10 agosto: una sfida tra i quattro rioni storici della città (Castello, Lama, Judea, Santo Basilio), che si sfideranno attraverso prove di abilità e resistenza ispirate agli antichi giochi medievali, e le Notti Federiciane, dove una serie di eventi, insieme a mercatini artigianali e artisti di strada animeranno le vie del centro storico della città pugliese.

Prendi parte alla storia

Diventare Federico II non è solo un onore, ma una vera e propria immersione nel cuore della tradizione oritana. Si cerca uno sguardo fiero, una presenza scenica capace di dare vita all’imperatore illuminato, guerriero e amante della cultura che cambiò il volto dell’Europa medievale.

Tutti i dettagli sull’evento, il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale:www.paliodioria.net.