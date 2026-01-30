Oria, incontro pubblico partecipativo per il Progetto PRO dei Padri Rogazionisti

Martedì 3 febbraio 2026 alle ore 17.00, presso il Complesso Monumentale dei Padri Rogazionisti di Oria, si terrà un incontro pubblico partecipativo finalizzato alla presentazione del Progetto PRO, iniziativa che sarà candidata al Bando Regionale per la valorizzazione dei beni degli Enti Ecclesiastici.

L’incontro, promosso dai Padri Rogazionisti di Oria, rappresenta un momento di ascolto e confronto aperto alla comunità, con l’obiettivo di costruire in maniera condivisa un progetto di recupero e valorizzazione del complesso monumentale, attraverso il coinvolgimento diretto di cittadini, associazioni, imprese e operatori del territorio.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati gli obiettivi del Progetto PRO, le opportunità offerte dal bando regionale e il percorso partecipativo che accompagnerà la definizione della proposta progettuale. I partecipanti saranno invitati a contribuire attivamente con idee, proposte e suggerimenti utili a delineare nuove funzioni culturali, sociali, educative e turistiche del complesso.

Il processo partecipativo costituirà una parte centrale della candidatura regionale, permettendo di raccogliere i bisogni del territorio e di costruire un progetto realmente condiviso e sostenibile, capace di rafforzare il ruolo del Complesso dei Padri Rogazionisti come luogo di aggregazione, cultura e identità per la città di Oria.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’eredità spirituale e sociale di Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore dei Rogazionisti, che ha sempre posto al centro della propria missione l’attenzione alle persone, alla comunità e alla formazione.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

DATI EVENTO

Martedì 3 febbraio 2026

Ore 17.00

Presso, Oria – Complesso Monumentale dei Padri Rogazionisti