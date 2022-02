ORIA – LA PROTESTA DI UN CITTADINO PER I DISSERVIZI DI POSTE ITALIANE

Gentili Signori, questo è lo stato pietoso in cui versa l’unica filiale di Poste Italiane funzionante ad Oria, paese della provincia di Brindisi con una popolazione di ben quindicimila (ab. 15.000) abitanti.

Oltre ad essere dislocata nella parte periferica del paese, a nord ovest, difficilmente raggiungibile a piedi da chi abita nel centro o nella parte sud della località Sveva, come noterete dalle foto in allegato di sera spesso è priva di illuminazione esterna, ed è priva di pensilina per permettere alle lunghe file, spesso composte da donne ed anziani, di ripararsi dalla pioggia battente e dalle intemperie di ogni genere. Noterete inoltre che perfino la postazione bancomat (unica postazione di prelievo in tutto il paese) non è illuminata e favorisce le azioni dei più malintenzionati.

Vogliate pubblicare questo mio appello alla amministrazione di questo paese e alla direzione nazionale di Poste Italiane S.p.A., al fine di trovare quanto prima delle soluzioni più agevoli ai cittadini che usufruiscono di questo servizio offerto in modo impietoso.

Dr. Cosimo Calò