ORIA – MERCOLEDI’ LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA “ORIAOLTRE”

Il prossimo mercoledì, 5 aprile 2023, la Lista “OriaOltre” a sostegno della candidatura a sindaco di Alfonso Panzetta, si presenterà ufficialmente alla cittadinanza, illustrando i punti fondamentali del programma elettorale, focalizzando l’attenzione sulle linee programmatiche considerate fondamentali per l’azione amministrativa futura. Sarà anche l’occasione per far conoscere tutti i candidati consiglieri, pronti a scendere in campo per la competizione elettorale, in vista del voto in programma i prossimi 14 e 15 maggio 2023. L’appuntamento è alle 19.30, nella sede del comitato elettorale di Alfonso Panzetta, in via Mario Pagano, 178.

Si invitano tutti i rappresentanti degli organi di informazione del territorio a prendervi parte, ringraziando fin d’ora chi vorrà diffondere l’evento.