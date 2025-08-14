Oria pronta a vivere tre giorni di festa sotto le stelle!

L’estate a Oria sta per accendersi di gusto, musica e magia. Dal 15 al 17 agosto, il campo sportivo comunale diventerà il cuore pulsante di un evento che unisce tradizione, spettacolo e divertimento per tutte le età. Tra profumi irresistibili e sapori della cucina tipica, il pubblico potrà lasciarsi travolgere da concerti dal vivo e spettacoli coinvolgenti. L’area bimbi garantirà spazio e giochi per i più piccoli, mentre il palco ospiterà grandi nomi della musica italiana:

15 agosto – Belli Italiani con Andrea Belli

16 agosto – Nello Daniele, in un emozionante tributo a Pino Daniele

17 agosto – Demo Morselli & Marcello Cirillo con il loro Music Live Tour

Dj set a cura di suite radio dalle 23:30’in poi ogni sera

L’ingresso, bus navetta e il parcheggio sono gratuiti, per un appuntamento aperto a tutta la comunità e ai visitatori.