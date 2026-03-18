Oria – Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. Tre persone arrestate, una denunciata per uso di sostanze stupefacenti

Nell’ambito di una costante intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza urbana e allo spaccio di stupefacenti.

Nel corso del servizio, a Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

· arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un giovane il quale, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di cocaina e hashish già suddivise in dosi, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze. Successivamente, dopo la scarcerazione, qualche giorno dopo è stato nuovamente arrestato in flagranza per lo stesso reato, poiché trovato in possesso nuovamente di cocaina e hashish; pertanto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere;

· arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di sospensione della misura cautelare degli arresti domiciliari e contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere, poiché lo stesso, in più circostanze, avrebbe violato le prescrizioni imposte con la misura cautelare meno afflittiva cui era sottoposto;

· denunciato un uomo poiché nel corso di un normale controllo è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo in possesso di un coltello senza giustificato motivo; lo stesso, inoltre, era in possesso di un quantitativo di hashish per uso personale e, pertanto, gli è stata ritirata la patente di guida per la successiva sanzione amministrativa della sospensione.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.