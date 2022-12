ORIA: TUTTO PRONTO PER “DE GUSTIBUS STREET FOOD FESTIVAL”

Spettacoli musicali, cibo di strada, mercatini e spettacolari luminarie faranno da cornice all’evento

Finalmente è tutto pronto, dopo i due rinvii delle scorse settimane a causa delle avverse condizioni meteo, per la prima edizione di “De Gustibus Street Food Festival”, un evento dedicato all’enogastronomia da strada, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Oria. Il Festival si terrà nella prestigiosa cornice di Piazza Lorch, da sabato 17 Dicembre 2022 a Domenica 18 Dicembre 2022, dalle ore 18 fino a tarda sera. L’area del Festival, a ingresso totalmente gratuito, sarà la patria del cibo di qualità, in cui la tradizione e la varietà degli alimenti di strada italiani incontreranno il piacere degli standisti di avere un contatto umano e schietto con i clienti, voglia di mantenere vivi i rapporti con il proprio territorio e la sua storia, utilizzando prodotti genuini, e ricette tramandate di generazione in generazione, consapevoli che esistono ancora nelle nostre città, “paesaggi culturali” da difendere e conoscere. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Oria, proporrà diverse proposte gastronomiche accompagnate da una vasta gamma di birre rigorosamente artigianali, capaci di soddisfare le esigenze culinarie più disparate, dall’aperitivo al dessert. Inoltre ospiterà nelle due giornate del Festival, due cover molto famose e conosciute, quali Fronte del Blasco (Vasco Rossi Tribute Band) il 17 Dicembre, e la sfida tra gli 88max (cover degli 883) e Cesare Live (cover di Cesare Cremonini) il 18 Dicembre. A fare da contorno all evento ci saranno i Mercatini dell’artigianato locale, tante sorprese per i più piccoli e lo spettacolo delle luminarie in giro per la città che stanno allietando tanti visitatori che stanno visitando la città in questi giorni. Appuntamento quindi per il 17 e 18 Dicembre p.v. per vivere delle giornate all’insegna della socialità, del divertimento e del buon cibo.