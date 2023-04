ORIENTAMENTO AL LAVORO – IL COMUNE DI BRINDISI VINCE IL BANDO PUNTI CARDINALI

Il progetto del Comune di Brindisi di orientamento al lavoro per i giovani vince il bando Punti cardinali

“Brindisi Orienta” è il progetto del Comune di Brindisi vincitore del bando regionale “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” – Azione 8.11 del POR Puglia 2014-2020, con un finanziamento di 84 mila euro.

È stato firmato ieri, 12 aprile, il disciplinare tra la Regione Puglia e il Comune di Brindisi per l’avvio del progetto di orientamento al lavoro per i più giovani.

“Brindisi Orienta” parte dalla constatazione che Brindisi è la seconda città in Italia con il 43,3% di adulti diplomati/laureati e il 26% di abbandoni precoci, per questo il progetto intende fornire nuovi strumenti per rispondere a diverse esigenze di contrasto al fenomeno: percorsi laboratoriali per conoscere le proprie potenzialità, percorsi individualizzati per le famiglie e le persone in cerca di occupazione, incontri informativi sulle opportunità del mercato del lavoro e sui nuovi strumenti di ricerca occupazionale.

Il Comune di Brindisi è il soggetto proponente insieme ad una cordata di 23 partner selezionati, in una logica di trasparenza e partecipazione, tramite una manifestazione d’interesse. Il partenariato è costituito dall’Arpal Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi, 8 enti di formazione professionale, 5 agenzie per il lavoro, 3 scuole di formazione professionale, 2 ITS, 3 agenzie formative, un’associazione di promozione sociale.

Appena sarà definitivo verrà presentato il calendario con il programma delle attività che coinvolgerà anche le scuole e si svolgerà presso le cinque Case di quartiere: Palazzo Guerrieri e l’ex convento Scuole Pie in Centro, il CAG al quartiere Paradiso, l’ex asilo nido comunale al quartiere La Rosa e Parco Buscicchio al quartiere Sant’Elia.