Orientation Labs “Punti Cardinali” – Domani la presentazione a San Vito dei Normanni

Sarà presentato lunedì 21 settembre 2026 alle ore 11, presso La Saletta di via Cavour a San Vito dei Normanni, il programma degli Orientation Labs “Punti Cardinali”, iniziativa promossa nell’ambito dell’omonimo progetto regionale dedicato all’orientamento, alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro.

Nel corso della conferenza stampa, aperta alla cittadinanza e agli organi di informazione, verranno illustrati i contenuti di un articolato percorso di laboratori gratuiti rivolti sia ai cittadini sia agli studenti delle scuole del territorio.

Servizi comunali San Vito

Il progetto “Punti Cardinali”, finanziato dalla Regione Puglia, nasce con l’obiettivo di potenziare i servizi di orientamento, informazione e accompagnamento alla formazione e all’occupazione, offrendo strumenti concreti per supportare giovani e adulti nelle scelte legate al proprio percorso di studio e professionale.

Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti delle scuole cittadine, che potranno partecipare ad attività specifiche pensate per favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità formative e lavorative disponibili, aiutandoli a costruire il proprio futuro con maggiore conoscenza e preparazione.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino le opportunità offerte dal programma regionale e per approfondire i servizi che saranno messi a disposizione della comunità locale nei prossimi mesi.

La presentazione del 21 settembre segnerà dunque l’avvio ufficiale di un percorso che punta a mettere al centro le persone, le competenze e le prospettive di crescita del territorio, attraverso attività di orientamento capaci di creare un collegamento sempre più efficace tra scuola, formazione e mondo del lavoro.