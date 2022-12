ORMAI IN FRATELLI D’ITALIA SI PARLANO ATTRAVERSO LA STAMPA…

E’ polemica tra dirigenti di Fratelli d’Italia nella città di Brindisi. Stamattina il nuovo circolo “Atreju” ha invitato il centro destra a fare scelte unitarie ed ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare incontri con altre forze politiche e movimenti.

Stasera il coordinatore cittadino Cesare Mevoli ed il capogruppo consiliare Massimiliano Oggiano hanno diffuso una nota in cui ristabiliscono le gerarchie, confermando che saranno ascoltati tutti, ma che agli incontri parteciperanno solo coordinatore e capogruppo. Ecco la nota:

Nel prendere atto con piacere della disponibilità dei dirigenti del neo costituito Circolo Atreju, a partecipare ai tavoli di discussione e “a farci promotori o prender parte ad incontri che abbiano questo scopo per arrivare alla fine a individuare un Candidato unico all’altezza del ruolo…ecc.”, vogliamo rassicurarli che nulla sarà lasciato al caso, e che prima che il Commissario Cittadino ed il Capo Gruppo in Consiglio Comunale, sempre d’intesa con il Commissario Provinciale del partito, incontrino gli omologhi degli altri partiti del centrodestra, all’interno del partito e nel coordinamento cittadino,- ( che sarà presentato alla stampa non appena si chiuderà il tesseramento del corrente anno) , – tutti avranno la possibilità di essere ascoltati e di esprimere la propria opinione.

Forse sarebbe il caso di evitare di parlarsi attraverso la stampa, essendo tutti noi ben forniti di apparati telefonici.

Il Commissario

Cesare MEVOLI

Il Capo Gruppo Comunale e Provinciale

Massimiliano OGGIANO