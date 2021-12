OROSCOPO CULTURALE DELL’ASSOCIAZIONE “LE COLONNE”

Oroscopo culturale “E tu che Monumento sei?”

“E tu che Monumento sei?” è il titolo dell’iniziativa ideata dall’Associazione Le Colonne per dare il benvenuto al nuovo anno. Per fare gli auguri alla cittadinanza l’Associazione ha pensato di realizzare delle previsioni astrologiche in chiave ironica associando un Monumento cittadino ad ognuno dei dodici segni zodiacali. Quest’oroscopo alternativo mira ad avvicinare i brindisini (e non) ai siti storici della città con il tentativo di stimolare la curiosità e la scoperta (o riscoperta) di alcuni luoghi simbolo di Brindisi. L’Associazione augura a tutti un anno nuovo all’insegna della cultura e della bellezza da riconoscere in ogni angolo della nostra splendida Brindisi.

Buon anno!