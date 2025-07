Orti urbani – Tensione alle stelle in Commissione per il Regolamento. Se ne parla tra dieci giorni per il prossimo step

Come era facilmente prevedibile, tensione alle stelle stamattina in Municipio per la riunione congiunta delle commissioni Bilancio e Ambiente con l’assessore al Patrimonio Caterina Cozzolino per il varo del regolamento per l’assegnazione degli orti urbani.

Le immagini degli orti urbani con i cancelli spalancati in piena notte e senza alcuna forma di vigilanza avevano generato non poche discussioni in quanto da oltre un anno non si riesce a varare un regolamento per poi procedere con l’assegnazione di questi orti ai cittadini che ne faranno richiesta.

L’Assessore Cozzolino aveva subito ribadito che il cantiere non è stato ancora consegnato dalla ditta che ha eseguito i lavori e che adesso sta montando un impianto di videosorveglianza. Ma questo, a dire il vero, con il regolamento c’entra poco, visto che si sarebbe potuto procedere con il bando e quindi con l’assegnazione se solo ci fosse stato il regolamento. E invece in passato – a febbraio – se n’è occupata la commissione Ambiente, ma secondo il presidente della commissione Bilancio la competenza non era di chi si occupa d’ambiente e quindi si riparte da zero. E’ stato a quel punto che il Presidente della Commissione Ambiente Roberto Quarta ha annunciato di abbandonare i lavori della Commissione congiunta per non aggravare il Comune dei costi di inutili gettoni di presenza (visto che la sua Commissione è stata giudicata non competente sulla materia). Quarta ha anche chiesto le dimissioni dell’Assessore Cozzolino, sia per questa vicenda che per i ritardi nella scelta di un gestore per Cala Materdomini e per somme non recuperate da affittuari di beni comunali. Adesso c’è una bozza di regolamento predisposta dall’assessore Cozzolino, ma dovrà occuparsene la Commissione Bilancio entro dieci giorni. Dopo di che occorrerà un passaggio in consiglio Comunale. Insomma, i tempi sono ancora lunghi ed è questo il motivo per cui la struttura, appena realizzata, dovrà essere messa realmente in sicurezza, magari tenendo chiusi i cancelli e con una vigilanza costante.