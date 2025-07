Ortopedia del “Camberlingo” di Francavilla al collasso. La denuncia del sindacato Fials

La situazione organizzativa della UOC di Ortopedia dell’Ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana è divenuta ormai insostenibile. In particolare, il personale infermieristico assegnato alla sala gessi – composto attualmente da sole tre unità operative dal lunedì al sabato – non è più in grado di garantire una copertura adeguata dei turni mensili né delle pronte disponibilità notturne e festive.

Tale carenza strutturale ha già determinato, in diversi giorni, la completa assenza di personale nel servizio, con gravi ripercussioni sull’attività assistenziale e sulla sicurezza dei pazienti. Con l’avvio del periodo estivo, il problema si è ulteriormente aggravato, generando forti disagi organizzativi e tensioni tra il personale sanitario, in particolare con i medici, che richiedono costantemente la presenza di infermieri qualificati in sala gessi.

A rendere ancora più preoccupante il quadro, si segnala che questa situazione di grave carenza di organico sta iniziando a ripercuotersi anche su altre unità operative, come il Centro Riabilitativo di Ceglie Messapica e il servizio di Pediatria dell’Ospedale di Francavilla Fontana, aggravando ulteriormente le difficoltà assistenziali e compromettendo la qualità dell’assistenza in reparti già fortemente sotto pressione.

Inaccettabile risulta, inoltre, la decisione unilaterale di estendere l’obbligo delle pronte disponibilità a tutto il personale dell’UOC, in evidente contrasto con quanto previsto dal vigente Piano delle Emergenze aziendale, che attribuisce tale obbligo esclusivamente al personale specificamente assegnato alla sala gessi.

La FIALS ribadisce che, in situazioni analoghe, è previsto il ricorso prioritario alle prestazioni aggiuntive quale strumento efficace per garantire la piena operatività dei reparti e la continuità dei servizi. Tale principio è stato più volte richiamato anche in sede aziendale, proprio per far fronte a criticità temporanee nella gestione del personale.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo con urgenza l’attivazione immediata delle prestazioni aggiuntive per tutto il personale infermieristico dell’UOC di Ortopedia, al fine di assicurare la copertura dei turni nella sala gessi e garantire un servizio sicuro, efficiente e conforme agli standard assistenziali, soprattutto nei mesi estivi.

È indispensabile intervenire con tempestività, nel rispetto dei lavoratori e a tutela della salute dei cittadini.