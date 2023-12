Ortopedia di Ostuni, da gennaio la ripresa degli interventi chirurgici

Martedì 2 gennaio riprendono gli interventi chirurgici nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Ostuni. L’unità operativa garantirà h24 attività chirurgica programmata a bassa e alta intensità. Nei giorni scorsi il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, e il direttore amministrativo Loredana Carulli hanno visitato il reparto, accompagnati dal direttore facente funzione Giovanni Manfredi.

“La volontà della direzione strategica – spiega Gigantelli – era quella di riavviare in tempi brevi le attività chirurgiche dell’unità operativa di Ortopedia di Ostuni: per raggiungere questo obiettivo abbiamo riassegnato al reparto le unità di personale medico e infermieristico necessarie alle esigenze del servizio”.

Manfredi sottolinea che “è previsto anche l’ingresso di un ortopedico proveniente da Chieti. I numerosi pazienti in lista d’attesa saranno chiamati a seconda dell’urgenza dell’intervento a cui devono essere sottoposti. Confidiamo – ha concluso – in un ampliamento futuro dell’équipe per lavorare con maggiore tranquillità”.