Ospedale di comunità di San Pancrazio – Caroli (Fdi): sono passati due anni e mezzo ma la struttura è in stato di abbandono

“I lavori di adeguamento dell’ospedale di Comunità di San Pancrazio Salentino, costati circa 84mila euro, sono terminati due anni e mezzo fa, nella primavera del 2022.

“Ma questa è una storia che inizia nel 2020, quando in Consiglio regionale approvammo, nella legge di Bilancio 2021, un emendamento con il quale di fatto si metteva a disposizione del Comune di San Pancrazio l’immobile di via Umbria/via Turati. Nel 2022 veniva redatto un contratto con il quale la struttura veniva data in comodato gratuito dal Comune alla ASL BR. Ma, dopo altri due anni la struttura sanitaria è ancora in uno stato completo di abbandono (come dimostrano le foto allegate nel link https://we.tl/t-l4hEg3imJv).

“In una provincia, come quella di Brindisi, ‘cenerentola’ pugliese per l’assistenza sanitaria, si verifica anche questo: non solo meno servizi sul territorio, ma anche quello che si configura come uno spreco di denaro pubblico. Per questo ho chiesto che in Commissione Sanità vengano auditi il nuovo assessore Raffaele Piemontese, il direttore generale della ASL, Maurizio De Nuccio, e il sindaco di San Pancrazio Salentino Edmondo Moscatelli.”