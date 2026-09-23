Ospedale di Francavilla Fontana, Caroli: “Mortificante lo stato di abbandono della struttura”

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratellid’Italia, Luigi Caroli“È mortificante vedere e leggere del totale stato di abbandono denunciato nelle ultime ore a livello infrastrutturale per l’ospedale di Francavilla Fontana.Sono sei anni che sollecito ai vari direttori generale ed all’area tecnica interventi immediati. Quanti sopralluoghi fatti in questi sei anni. Quante buone intenzioni: nei fatti però c’è un ospedale mortificato all’interno per reparti chiusi e all’esterno per lo stato di abbandono. Calcinacci che cadono in più punti, segnalati e senza alcun intervento. È fermo l’ordinario e lo straordinario. Senza una presa di coscienza forte da parte della direzione generale, il destino dell’ospedale Camberlingoè segnato.Si penalizzano i servizi e languono gli interventi infrastrutturali. Ed a pagare le conseguenze di tutto ciò sono e saranno, il personale sanitario e l’utenza.Una lenta agonia nel silenzio generale di chi al governo della Regione da 20 anni dice di voler difendere la sanità pubblica. Le condizioni infrastrutturali dell’ospedale di Francavilla Fontana e del Perrino di Brindisi sono note a tutti.Nell’Asl Brindisi sono stati capaci di lasciare queste strutture a limite della precarietà e forse dell’agibilità e contestualmente creare un buco sanitario di 60 milioni di euro. E come amano ripetere la ‘colpa’ è sempre degli altri, pur governando loro da 20 anni”.