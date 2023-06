OSPEDALE DI OSTUNI – AMATI: CHIRURGIA CHIUSA PER AIUTARE IL PERRINO, MA MEDICI SUBITO IN MALATTIA…

Ospedale Ostuni. Amati: “Un capolavoro. Chirurgia chiusa per aiutare Brindisi ma medici subito in malattia e Perrino sempre a rischio. AziendaZero”

Dichiarazione del Consigliere regionale Fabiano Amati.

“L’attività del reparto di chirurgia dell’ospedale di Ostuni è stata sospesa per aiutare giustamente la chirurgia del Perrino, ma i medici si mettono subito in malattia. Così facendo il Perrino, destinato all’emergenza, rimane a rischio e Ostuni rimane chiuso. E c’è qualcuno che per aiutare la chirurgia di Brindisi o l’attività di bassa complessità di Ostuni, propone, alternativamente, o l’impiego alla chirurgia del Perrino dei medici di senologia, ossia quelli che si occupano di tumori, oppure di ridurre l’attività di Francavilla Fontana.

“Ma può mai essere questo un modo di ragionare?

“Per questi motivi, ritenendo strategica la funzionalità – in ordine di priorità – del Perrino, di Francavilla Fontana e Ostuni, l’unica soluzione è quella di costituire subito l’AziendaZero, con nomina di un commissario per meglio indirizzare le risorse umane e governare turni, reperibilità e giuste indennità.

“E prego chiunque non sia d’accordo a contrapporre una soluzione concreta, lontana da esercizi dialettici sulle più varie diagnosi problematiche senza offrire uno straccio di rimedio.”