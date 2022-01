OSPEDALE FRANCAVILLA – BRUNO (PD): FINALMENTE POSSONO INIZIARE I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE

Finalmente ci siamo.

I lavori da oltre 1 milione di euro per la messa in sicurezza delle facciate del plesso “A” dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana possono iniziare.

L’appalto bandito dall’Asl di Brindisi è stato aggiudicato alla ditta foggiana “Ediltur srl”, che già nelle prossime settimane potrà avviare i lavori per il rifacimento delle facciate.

Opere che integrano il complessivo stanziamento da 5 milioni di euro messo in campo, sempre per l’ospedale di Francavilla Fontana, dal Ministero della Salute su indicazione della Regione Puglia.

Con il fondo in questione e i lavori che inizieranno a breve sarà possibile operare su tutta la struttura interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza che adegueranno anche il nostro ospedale agli standard previsti per le strutture di ultima generazione.

E tutto questo nel volgere di pochi mesi.

Avevo promesso che divenuto consigliere regionale avrei messo tutto il mio impegno e la mia attenzione perché il nostro ospedale non fosse più dimenticato o trascurato.

E intendo continuare così.

C’è ancora tanta strada da fare. Siamo solo all’inizio.

Cons. Maurizio Bruno

Regione Puglia – Gruppo PD