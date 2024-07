Ospedale Francavilla – Caroli (FDI): adesso in Ginecologia-ostetricia c’è anche il primario, ma si continua a non nascere

“Dall’aprile dello scorso anno, vale a dire 14 mesi fa, le mamme non possono più far nascere i loro bambini all’ospedale di Francavilla Fontana: all’epoca il direttore generale della ASL BR comunic? che era un provvedimento di chiusura temporaneo… ma si sa, in Italia, nulla è più definitivo del provvisorio e cos? da allora si sono seguiti proclami, anche da parte del presidente Emiliano e dell’allora assessore Palese, sull’imminente riapertura del reparto nascite: prima entro giugno 2023, poi a in estate 2023 e poi entro il 31 dicembre 2023. Siamo a luglio del 2024 e l’unica novità è l’arrivo di un nuovo primario il 6 maggio scorso, il dottor Luigi Troiano, ma che praticamente, incolpevolmente, si muove in un reparto che funziona a metà o per niente perché con sei medici (compreso il primario) la Direzione generale non riapre il punto nascite.

“Nella provincia di Brindisi, praticamente, si nasce solo a Brindisi, eppure proprio l’ospedale di Francavilla sarebbe strategico perché al centro di un’area che potrebbe servire anche partorienti provenienti dalla provincia di Taranto. Per questo motivo ho chiesto l’audizione del presidente Emiliano, in qualità di delegato alla Sanità, del direttore generale ASL BR, De Nuccio, e del nuovo primario Troiano per capire qual è la situazione reale e quali sono le prospettive future.”