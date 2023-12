OSPEDALE FRANCAVILLA, CAROLI (FDI): FINALMENTE OPERATIVO IL REPARTO DI ONCOLOGIA… MA DA QUESTO MESE, NON DA DUE ANNI

“Il presidente Michele Emiliano ha inaugurato oggi il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale di Francavilla Fontana, operativo dal 1° dicembre scorso. Ho accettato l’invito del direttore generale della ASL di BR, Maurizio De Nuccio, non solo perché è davvero una bella notizia per il territorio brindisino, cenerentola della Sanità pugliese, ma anche perché quando a metà novembre sollecitavo il dg De Nuccio a mantenere la parola data a settembre, e quindi inaugurare il reparto, ero stato attaccato e offeso pubblicamente dal collega consigliere regionale Maurizio Bruno che sosteneva che il reparto era, invece, aperto e funzionante.

“L’inaugurazione di oggi mi rende merito di aver detto la verità e, in qualche modo, di aver anche sollecitato l’apertura. Ci? detto ringrazio gli operatori sanitari a cominciare dalla dottoressa Palma Fedele che in questi due anni ha accolto, insieme a tutta l’equipe, i pazienti oncologici per assisterli nel poliambulatorio. Ora con il reparto l’offerta assistenziale si potenzia e arricchisce.”