OSPEDALE FRANCAVILLA FONTANA, CAROLI (FDI): IL CENTROSINISTRA CHE GOVERNA IL COMUNE SI ACCORGE ORA DELLE CRITICITA’ E SI APPELLA AL CENTROSINISTRA CHE GOVERNA LA REGIONE. E IL CONSIGLIERE BRUNO DIVENTA DI LOTTA E DI GOVERNO

“La maggioranza di centrosinistra del Comune di Francavilla Fontana nei prossimi giorni convocherà un Consiglio comunale monotematico per attirare l’attenzione del governo regionale di centrosinistra sulla drammatica situazione nel quale versa il locale ospedale. Per questo nella seduta saranno invitati sia il direttore generale della ASL sia l’assessore regionale alla Sanità.

“E mi chiedo: in questa seduta il collega Maurizio Bruno, per altro delegato alla Protezione civile pugliese, sarà consigliere comunale di lotta o consigliere regionale di governo? Ma, soprattutto, nella sua veste di consigliere di maggioranza di centrosinistra, ‘molto vicino’ al presidente Michele Emiliano perché non si è attivato in questi due anni per evitare che i servizi sanitari diventassero sempre più pochi e sempre più scadenti, fino a paventare la chiusura del Reparto di Chirurgia, cuore pulsante di tutto il nosocomio?

“Più di un anno fa, come Fratelli d’Italia, denunciammo già la situazione che oggi spinge il Consiglio comunale a convocare una seduta ad hoc, potremmo consolarci al pensiero che non facevamo una sterile polemica, ma denunciavamo ci? che da tempo era visibile, ma la situazione è troppo grave, per questo auspichiamo che il DG e l’assessore Rocco Palese abbiamo qualche soluzione nell’interesse dei cittadini.”