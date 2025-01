Ospedale: incontro tra Comune di Ostuni e Asl Brindisi – “Nessuna modifica all’organizzazione di ortopedia e chirurgia”

E’ durato oltre due ore l’incontro tra l’amministrazione comunale e la ASL di Brindisi che si è svolto presso Palazzo San Francesco.

Una riunione a cui hanno partecipato Sindaco, Pomes e Direttore Generale della Asl di Brindisi, De Nuccio ma anche assessori e dirigenti tecnici della Asl, oltre ai medici dei reparti finiti nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni.

“E’ stato un incontro chiarificatore e proficuo” spiega il Sindaco, Angelo Pomes “intanto abbiamo avuto rassicurazioni di tutto quello che è il percorso che abbiamo condiviso finora e quindi che non ci saranno modifiche rispetto all’organizzazione anche dipartimentale dell’ortopedia e della chirurgia .

Confermati anche gli impegni assunti per il completamento, l’accreditamento e l’apertura del piano terra e del primo piano della piastra nell’ospedale nei tempi previsti quindi tra aprile e maggio così come è stato condiviso quale sarà il percorso del completamento dell’intervento al secondo piano e sistemazione esterna. Il progetto esecutivo è stato consegnato e al massimo entro la fine mese di febbraio sarà validato.

Questo consentirà di modificare il piano triennale delle opere pubbliche della ASL adeguandolo a quelle che sono le previsioni del suddetto progetto che dovrebbero prevedere il completamento entro 18/24 mesi e l’adeguamento dello stesso piano anche sulle somme ossia distribuendo in maniera differente i 9 milioni e 300 mila euro previsti dal piano di coesione e quindi sicuramente nel 2026 e 2027.

Ovviamente abbiamo fatto tutte le verifiche dal punto di vista tecnico amministrativo e abbiamo confermato questo percorso virtuoso che porterà l’Ospedale di Ostuni a contribuire, una volta operativo, se non già in maniera completa ma anche in maniera parziale, a qualificare l’offerta sanitaria pubblica nella provincia di Brindisi strutturata sui 3 ospedali e continuare questo percorso di accrescimento dell’appeal non solo dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista dell’organizzazione del personale medico”.