Ospedale Monopoli-Fasano, Scianaro (FdI): “A tre mesi dall’apertura sono molte le criticità da risolvere”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Scianaro

“A distanza di circa tre mesi dal trasloco dell’ospedale San Giacomo di Monopoli, ho chiesto una audizione urgente congiunta in Commissione Bilancio e Sanità per affrontare il tema riguardante la situazione nel Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.

L’apertura all’utenza della nuova struttura ha infatti fatto emergere alcune criticità di cui mi sono fatto portavoce già nelle scorse settimane e che devono essere rapidamente risolte. Considerata l’importanza di questo progetto per la salute della comunità di tutto il Sudest barese e per il miglioramento dei servizi sanitari in Puglia, è fondamentale ascoltare le valutazioni e le informazioni aggiornate da parte del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro; dell’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia; del capo dipartimento Promozione Salute regionale, Vito Montanaro; del direttore generale di Asl Bari, Luigi Fruscio; del direttore amministrativo, Rachele Popolizio; del direttore sanitario, Rossella Squicciarini; del direttore Area Tecnica, Rocco Ianora, affinché si chiariscano molteplici aspetti organizzativi e temporali legati a questo fondamentale presidio per i cittadini di un territorio ampio, che abbraccia due province ma che è ovviamente un nuovo punto di riferimento a livello regionale”.