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Ospedale Monopoli-Fasano, Scianaro (FdI): I sistemi informatici vanno ciclicamente in tilt in tutta la Puglia. Ora basta, la Regione risolva una volta per tutte questo grave disservizio

“Il rallentamento (o forse mancato funzionamento) del sistema informatico che si sta registrando in queste ore e che mi si sta segnalando da più centri sanitari, compreso il nuovo ospedale Monopoli-Fasano, costituisce un grave disservizio che può compromettere l’efficienza delle attività sanitarie, con conseguenze potenzialmente pericolose per la salute dei pazienti. Innovapuglia S.p.A., società in house della Regione Puglia, è incaricata della gestione di infrastrutture digitali e servizi innovativi in ambito sanitario regionale. In più di una circostanza, nel tempo, si sono verificati malfunzionamenti dell’infrastruttura Innovapuglia che hanno colpito più territori pugliesi e molteplici presidi sanitari. Non è tollerabile per il personale sanitario dover lavorare in queste condizioni che ci fanno tornare indietro a un passato dove il concetto di dematerializzazione della carta era utopistico. È fondamentale che le strutture sanitarie possano contare su sistemi digitali funzionanti e affidabili per garantire la continuità assistenziale e l’appropriatezza delle cure. Motivo per cui chiedo all’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, di affrontare una volta per tutte questa problematica che, ciclicamente, si verifica in danno di pazienti e personale sanitario. Simili disservizi non devono ripetersi in futuro e bisogna assicurare la stabilità e l’affidabilità dei sistemi informativi e delle infrastrutture digitali sanitarie gestite da Innovapuglia.”

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