Ospedale Monopoli Fasano, Scianaro (FdI): Se piove… piove anche dentro il nuovo nosocomio. Assurdo

“In seguito alle prime piogge di questa stagione, diverse aree del Nuovo Ospedale Monopoli Fasano hanno subito allagamenti (come dimostra il video nel link allegato). Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che evidenziano questa problematica, che non può essere trascurata. Dopo aver consultato il direttore del presidio, ho richiesto un’analisi approfondita della situazione, affinché si possano adottare misure immediate e concrete. È inaccettabile che una struttura recentemente trasferita da San Giacomo di Monopoli, con un investimento ministeriale di oltre 220 milioni di euro, presenti già tali criticità.

“Questo episodio non fa che evidenziare il modo in cui è stata gestita la costruzione di questo nuovo ospedale, caratterizzata da ritardi, varianti, arbitrati e scandali. È fondamentale che vengano valutati e risolti i problemi strutturali emersi, per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

“Ritengo essenziale coinvolgere la direzione strategica e l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia in questo processo. Chiedo pertanto un attenzione per questa nuova struttura, come proprio ieri durante il consiglio regionale avevo anticipato allo stesso Assessore. La salute e la sicurezza dei cittadini devono rimanere la nostra priorità assoluta.”