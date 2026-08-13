Ospedale Monopoli-Fasano, Scianaro (FdI): “Sovraffollamento sta mandando in tilt il sistema dell’emergenza-urgenza”

Nota di Antonio Scianaro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente Commissione Bilancio

“Con un atto ufficiale ho scritto all’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, per richiamare la sua attenzione su una questione di rilevante importanza che riguarda il Nuovo Ospedale Monopoli Fasano. In qualità di consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Bilancio, ritengo fondamentale sollecitare un incontro urgente con la direzione strategica della Asl per affrontare l’attuale difficoltà dell’ emergenza-urgenza.

La situazione del sovraffollamento e del carico di lavoro eccessivo all’ospedale Monopoli – Fasano, sta generando un significativo aumento delle lamentele da parte dei cittadini. I tempi di attesa per la presa in carico e la gestione dei pazienti sono diventati insostenibili, complicati ulteriormente dall’afflusso di turisti e dalla carenza di personale, accentuata dalle ferie estive.

È essenziale chiarire se sia stato predisposto un piano di emergenza estivo per far fronte a tali criticità o se siano necessarie ulteriori misure correttive. Negli ultimi mesi, le segnalazioni su problematiche sanitarie sono aumentate e, a oltre due mesi dal trasloco dal San Giacomo di Monopoli, è opportuno effettuare un primo ‘tagliando’ per discutere e valutare soluzioni migliorative.

In aggiunta, è cruciale confrontarsi sulle modalità di centralizzazione dei pazienti, affinché il servizio sanitario possa garantire un’efficacia e una tempestività adeguate, a tutela della salute dei nostri cittadini e dei visitatori”.