Ospedale Ostuni – Caroli (Fdi): entro fine anno il nuovo pronto soccorso potrebbe diventare realtà

“Ho sempre insistito sul completamento dell’ospedale di Ostuni, anzi posso tranquillamente sostenere che fin dal momento della mia elezione a consigliere regionale, essere da pungolo perché i lavori fossero prima appaltati e poi realizzati è stato uno dei mie primi obiettivi. Oggi posso dire che tutte le interrogazioni, denunce politiche, sopralluoghi (il primo il 6 aprile 2022 con tutto il gruppo regionale di Fratelli d’Italia) stanno raggiungendo il risultato sperato.

“L’ho constatato personalmente questa mattina incontrando – con una delegazione di Fratelli d’Italia: i consiglieri comunali di Ostuni Francesco Semeraro e Giuseppe Bagnulo, i consiglieri di Carovigno Tony Barella e Francesco Lotesoriere, il commissario del partito di Carovigno, Pasquale Sacchi – proprio sul cantiere della Piastra il direttore generale della ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, gli ingegneri della ASL Riini e Ammirabile. (Cos? come documentato nelle foto, ndr)

“I lavori al piano terra, che ospiteranno il nuovo pronto soccorso, i laboratori analisi e la radiologia, sono di fatto ultimati. Al primo piano, che verrà destinato alla rianimazione e ai poliambulatori, i lavori sono in stato avanzato, con previsione di completamento entro la fine dell’anno.

“Con altre risorse richieste, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, il cui accordo di programma è in dirittura d’arrivo, è stato richiesto un ulteriore finanziamento per realizzare un reparto di degenza con n. 32 posti letto e opere di completamento compreso nuovo accesso diretto alla piastra e quindi al nuovo pronto soccorso.

“Opere indispensabili per un ospedale che è punto di riferimento di tutta la Valle d’Itria diventata negli ultimi anni un polo di attrazione turistica d’eccellenza e quindi come tale anche l’assistenza sanitaria deve essere nelle condizioni di far fronte a un aumento della popolazione, soprattutto, durante i mesi estivi.”