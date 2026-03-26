Ospedale Papa Francesco di Ostuni due ulivi simbolo di pace e speranza

OSTUNI – Un gesto dal forte valore simbolico e umano segna un momento significativo per l’Ospedale intitolato a Papa Francesco: la donazione di due alberi di ulivo (cultivar Leccino), da parte del Direttore Generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, e del dirigente responsabile della UOSD Informazione e Comunicazione Istituzionale Giacomo Dachille.

L’ulivo, da sempre emblema universale di pace, resilienza e rinascita, assume oggi un significato ancora più profondo. In un periodo storico segnato da tensioni e fragilità, questo gesto rappresenta un messaggio concreto di speranza e di fiducia nel futuro, capace di parlare non solo ai pazienti ma all’intera comunità.

Non è casuale che questo simbolo trovi spazio proprio all’interno dell’Ospedale Papa Francesco di Ostuni. Il Santo Padre è sempre stato riconosciuto a livello globale come una delle voci più autorevoli nel promuovere la pace, il dialogo e la fratellanza tra i popoli. Gli ulivi donati diventano così un segno tangibile di questi valori, radicandosi in un luogo dedicato alla cura e all’accoglienza.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a migliorare il benessere complessivo degli ambienti ospedalieri e ha visto la partecipazione del Direttore Medico di Presidio Francesco Lisena, del dirigente Amministrativo Ada Putignano e dell’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Ostuni Angelo Brescia.

Il gesto assume un duplice valore: da un lato rappresenta un esempio concreto di attenzione verso la qualità degli spazi di cura, dall’altro lancia un messaggio forte e condiviso di umanità e vicinanza.

In questo contesto, i due ulivi non sono soltanto elementi decorativi, ma veri e propri simboli viventi: radici che affondano nella terra e rami che si protendono verso il futuro, ricordando ogni giorno l’importanza della pace, della solidarietà e della cura reciproca.

Un segno semplice, ma destinato a durare nel tempo, capace di trasformare uno spazio sanitario in un luogo ancora più accogliente, dove la cura passa anche attraverso i valori e le emozioni.