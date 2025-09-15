Ospedale “Papa Francesco” di Ostuni: incontro operativo in Comune per i lavori di completamento

Si è tenuto oggi, lunedì 15 settembre, presso il Comune di Ostuni, un importante incontro dedicato all’avanzamento dei lavori per il completamento del secondo piano e della sistemazione esterna della nuova piastra dell’Ospedale “Papa Francesco”.

Presenti al tavolo per il Comune di Ostuni: Il Sindaco Angelo Pomes, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Brescia e il Dirigente del Settore Tecnico e Demanio Leonardo Scatigna. Per la Asl Brindisi erano presenti il Direttore Generale Maurizio De Nuccio, il Direttore medico del Presidio ospedaliero di Ostuni Francesco Lisena, il Direttore dell’Area Gestione Tecnica Sergio Rini e il Dirigente Responsabile dell’Unita Operativa a valenza Dipartimentale “Informazione e Comunicazione Istituzionale” Giacomo Dachille.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sul progetto esecutivo, già acquisito e attualmente in fase di verifica. Il soggetto verificatore ha richiesto alcune integrazioni tecniche, che saranno fornite nel corso della settimana. È prevista entro la fine di settembre la delibera di approvazione del progetto esecutivo, con l’obiettivo di bandire la gara per l’individuazione dell’impresa esecutrice entro la metà di ottobre.

Un ulteriore passo avanti per restituire alla comunità una struttura moderna, funzionale e all’altezza delle esigenze sanitarie del territorio.