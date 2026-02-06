Ospedale Perrino: al via da lunedì 9 febbraio il nuovo servizio di navetta per pazienti e visitatori

A partire da lunedì 9 febbraio, all’interno dell’ospedale Perrino sarà attivo un nuovo servizio di navetta, pensato per agevolare gli spostamenti e migliorare l’accessibilità della struttura per pazienti e visitatori.

Il servizio, gratuito, sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 13.45. Partirà dall’ingresso principale e collegherà i punti di interesse dell’ospedale, dai reparti alla farmacia, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e facilitare l’orientamento all’interno del presidio ospedaliero.

“Questo nuovo servizio – dichiara il direttore generale Maurizio De Nuccio – rappresenta un ulteriore passo concreto verso un ospedale maggiormente accessibile e vicino ai bisogni dei cittadini. La navetta interna è pensata soprattutto per le persone più fragili, per gli anziani e per chi ha difficoltà motorie, ma costituisce un beneficio per tutta la comunità ospedaliera. Migliorare la qualità dell’accoglienza e dei servizi significa prendersi cura non solo della salute, ma anche del benessere complessivo di chi vive quotidianamente l’ospedale”.

“Su disposizione del direttore generale – spiega il geometra Raffaele Buongiorno, responsabile tecnico della direzione amministrativa del Perrino – abbiamo predisposto questa navetta per permettere a pazienti e visitatori di raggiungere agevolmente i vari servizi presenti all’interno della cinta ospedaliera. L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di miglioramento dei servizi logistici, volto a rendere l’ospedale Perrino una struttura sempre più efficiente, moderna e attenta alle esigenze dell’utenza”.