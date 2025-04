Ospedale Perrino, celebrazione della messa per la Pasqua e scambio degli auguri

L’arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni, monsignor Giovanni Intini, e il vescovo della Diocesi di Oria, monsignor Vincenzo Pisanello, in occasione della Pasqua, hanno celebrato questa mattina la messa nella cappella dell’ospedale Perrino. Ad animare con i canti la funzione il coro degli studenti del Polo universitario. Presenti alla celebrazione il cappellano del Perrino don Cosimo Soliberto e suor Anna Maria. Hanno partecipato il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli e rappresentanti di istituzioni civili e militari. Al termine si è tenuta la tradizionale cerimonia dello scambio di auguri pasquali.

“Pellegrini di speranza – ha detto monsignor Intini – è il motto del Giubileo: la speranza può darci la forza per lottare. Facciamo il pieno di speranza, non arrendiamoci al male. La resurrezione è far rifiorire la vita dalla morte”.

“Auguro a tutti che la Pasqua – ha aggiunto monsignor Pisanello – porti la luce della speranza”.

Il dg De Nuccio ha ringraziato l’arcivescovo di Brindisi-Ostuni e il vescovo di Oria, il personale, le associazioni e il Polo universitario. “In un luogo di sofferenza come l’ospedale – ha detto – la vostra vicinanza rappresenta un aiuto prezioso. Ogni gesto di affetto e cura, ogni parola di conforto è una piccola resurrezione”.