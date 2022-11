OSPEDALE PERRINO – IL CALENDARIO DELLE CERIMONIE RELIGIOSE PER NATALE

Eventi religiosi promossi dal Comitato “Cappellanìa” del presidio ospedaliero Perrino di Brindisi in occasione delle prossime ricorrenze natalizie, rivolti a degenti e loro familiari e operatori sanitari.

✔ Domenica 4 dicembre ore 10.30: Santa Messa per celebrare Santa Barbara, protettrice del Centro Ustioni

✔ Giovedì 8 dicembre ore 10.30: Celebrazione eucaristica per l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

✔ Martedì 13 dicembre ore 8.15: Celebrazione eucaristica per la festa di Santa Lucia, protettrice della vista

✔ Martedì 20 dicembre ore 10.30: Celebrazione della Santa Messa presieduta dal Monsignor Domenico Caliandro, Arcivescovo della Diocesi Birndisi-Ostuni, con il coro degli studenti del Polo Universitario Asl Brindisi. Giornata dedicata allo scambio di auguri e alla raccolta di beni primari da offrire ai bisognosi.

✔ Sabato 24 dicembre ore 19.00: Celebrazione della Nascita del Signore Gesù e processione nei locali antistanti la Cappella

✔ Domenica 25 dicembre ore 10.30: Santa Messa di Natale

✔ Lunedì 26 dicembre ore 8.15: Santa Messa per la festa di Santo Stefaano

✔ Sabato 31 dicembre ore 8.15: Santa Messa con il canto del TE DEUM

✔ Domenica 1 gennaio ore 10.30: Santa Messa per festeggiare la divina maternità di Maria