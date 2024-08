Ospedale Perrino – Mazzotta (FI) annuncia audizione in commissione: “lo stanno smantellando”

OSP. PERRINO DI BRINDISI. MAZZOTTA ANNUNCIA AUDIZIONE IN COMMISSIONE: “OSPEDALE SMANTELLATO. VALUTEREMO AZIONI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI”

Nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Una morte lenta e silenziosa di cui bisogna dare conto alla comunità: chiederò un’audizione in Commissione Sanità per avere spiegazioni sullo smantellamento costante dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. L’altro giorno abbiamo appreso della chiusura del reparto di chirurgia plastica ed oggi una bambina è stata trasferita a Roma perché non era possibile sottoporla ad un intervento proprio in quel reparto. Una circostanza di inaudita gravità che approfondiremo in Commissione con l’audizione del direttore generale della Asl di Brindisi e la Giunta regionale. Continuiamo, quindi, a denunciare una programmazione inesistente dei servizi sanitari nel territorio da parte della Regione e quanto sta accadendo a Brindisi ne è una chiara dimostrazione. Ci riserviamo, oltre alla denuncia politica, di valutare anche altre strade a tutela della salute dei cittadini”.